Лукашенко: не надо увлекаться во власти созданием структур

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не увлекаться во власти созданием структур, в том числе тех, которым будет вменена в обязанность работа со спортивной отраслью. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не ведитесь на разного рода предложения и стенания. Никогда чиновничьи структуры спорт не двигали. Можешь в районе создать целое управление спорта, но спорта как не было, так и не будет. Дело не в вертикали", - подчеркнул глава государства.

В связи с этим он отметил, что по зарплатам чиновников отработана шкала, начиная от районного уровня до Администрации Президента. "Зарплату, я сказал, больше вертикали власти поднимать и регулировать на государственном уровне не буду, - заявил Александр Лукашенко. - Хочешь повысить зарплату - сокращай штаты. Сэкономленные деньги твои. Так и в райисполкоме. Хотят они что-то там создать, пускай создают. У них есть фонд заработной платы. Лишних денег им никто… Спонсоров у органов власти быть не может".

"Но я уверен, что у каждого председателя райисполкома есть помощник. Пусть бы он занимался - один человек - спортом, регулировал в районе все", - сказал Президент.

"Поэтому не надо увлекаться во власти созданием структур. Структуры надо создавать на месте, чтобы были школы, центры спортивные. Вот там надо определить штаты, структуры, зарплаты, на учет железный все поставить. Но главное - чтобы они работали. Ответственность должна быть. И за работу надо платить. Хорошо сделал работу - заплати, чтобы другие понимали", - подчеркнул глава государства.

Он также отдельно предупредил по поводу тренерских кадров, их подготовки в спортивном вузе. "Вы должны принять радикальное решение. Я жду результата. Рассуждения, что мы там что-то создали, методику… Нужно набрать тех, кто после окончания будет тренером работать. Набор отвратительный", - заявил Президент.-0-