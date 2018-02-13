Лукашенко не видит альтернативы минской площадке для урегулирования конфликта в Украине

13 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч. Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует", - сказал Александр Лукашенко.

В целом, отметил Президент, за прошедший год в мире не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях.

"Наряду с непрекращающимися вооруженными конфликтами и демонстрацией гонки вооружений в мире активно используются и другие изощренные формы международного давления. В их числе разноплановые санкции, шантаж, приемы экономического удушения, информационные операции. В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают, - констатировал глава государства. - В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения нашей страны".-0-