24 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости в укрупнении районов. Такую точку зрения он выразил, отвечая сегодня на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, депутаты поинтересовались его мнением, необходимо ли в ближайшие годы изменение структуры административно-территориальных единиц, в частности, сокращение районов.

Глава государства подчеркнул, что поручал четко определиться, сколько должно быть сельских и поселковых советов. "Что касается районов, мы уже подходили к этому вопросу", - заметил Президент. При этом он сказал, что ранее звучали разного рода предложения "порезать области, районы", но в итоге было принято решение о нецелесообразности таких решений.

"Вряд ли мы бы что-то получили от объединения районов, а для людей создали бы проблемы", - считает Александр Лукашенко. При этом он сказал, что если подобная проблема назреет, то ее следует решать точечно.-0-