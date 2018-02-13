Лукашенко недоволен работой с личным составом в белорусской армии

13 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Министерстве обороны оказались упущены вопросы по работе с личным составом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министра обороны прошу проинформировать Совет безопасности, какие меры предпринимаются для наведения порядка в армии, повышения мотивации и улучшения условий службы. Из рук вон плохо, что в Министерстве обороны оказались упущены вопросы работы с личным составом, - заявил Александр Лукашенко. - Может быть, не так объемно, как я только что сказал, но такие факты мы знаем".

Президент подчеркнул, что случаи неуставных взаимоотношений и другие нарушения - это те явления, о которых в белорусской армии, казалось бы, должны давно забыть. "Чем занимается идеологическая и воспитательная вертикаль в военном ведомстве? По всей видимости, соответствующие руководители закрылись бумагами, формализмом и давно устаревшими формами работы", - сказал глава государства.

По его словам, есть вопросы и к органам прокуратуры. "Почему система разворачивается только после чрезвычайных происшествий? Как будет в дальнейшем обеспечиваться соблюдение законности в воинских коллективах? - поинтересовался Александр Лукашенко у руководства надзорного ведомства. - Думаю, нашей Генеральной прокуратуре и прокуратуре вообще пора уже от эпизодических заявлений в средствах массовой информации переходить к более системной работе".

На заседании Президент также потребовал от Министерства обороны незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную. "Пока это у вас не получается. Отмечу, что и освещение учений "Запад-2017" в СМИ поначалу было организовано неудовлетворительно", - добавил белорусский лидер.-0-