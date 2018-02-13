Лукашенко недоволен работой с личным составом в белорусской армии

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 февраля 2018, Вт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.453
USD 1.9918
RUB 3.4455
Главное
Александр Лукашенко "Мир не стал безопаснее" - Лукашенко предостерег от самоуспокоенности при реагировании на внешние и внутренние вызовы
Президент
Досрочное голосование на местных выборах началось в Беларуси
Политика
Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 15 февраля
Экономика
Кубок мира ФИФА на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости
Спорт
РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины
Регионы
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТО: Александр Воронов вышел в четвертьфинал олимпийского лыжного спринта
14:59 Заголовки новостей
Три человека погибли на пожаре в строящемся доме в Минском районе
14:53 Происшествия
Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта
14:50 Спорт
ФОТО: Билборды "Сэрцам адданыя роднай зямлі" установили в Гродно
14:43 Заголовки новостей
Минсельхозпрод Беларуси снижает рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции
14:43 Экономика
ИНФОГРАФИКА: Как работают местные Советы депутатов
14:36 Заголовки новостей
РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины
14:31 Регионы
ФОТО: Белорусские лыжницы завершили выступление в олимпийском спринте на стадии квалификации
14:13 Заголовки новостей
Ирландская благотворительная организация Chernobyl Children's Project расширит деятельность в Беларуси
14:03 Общество
Рыбная ярмарка пройдет 17-18 февраля у ДК железнодорожников в Минске
13:59 Регионы
Кубок мира ФИФА на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости
13:59 Спорт
Более 400 безработных Витебска в 2017 году обучились новым профессиям
13:57 Регионы
Житель Слуцка брал рассрочку у мобильного оператора с чужих SIM-карт
13:52 Происшествия
В Брестской области в январе отмечен рост ДТП
13:39 Происшествия
Витебский кожвендиспансер открыл кабинет оптической диагностики новообразований кожи
13:34 Регионы
Доллар на торгах 13 февраля подешевел, евро и российский рубль подорожали
13:29 Экономика
Зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018" пройдет 17 февраля
13:28 Регионы
Белорусские теннисистки сыграют со Словакией за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации
13:22 Спорт
Каминская: лыжная трасса в спринте на Олимпиаде тяжелая
13:21 Спорт
В ЕАЭС могут создать информресурс с данными о гражданах, которым ограничен выезд или въезд
13:19 Общество
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Год малой родины Год малой родины
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко недоволен работой с личным составом в белорусской армии

Президент 13.02.2018 | 11:12
Во время заседания
Во время заседания

13 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Министерстве обороны оказались упущены вопросы по работе с личным составом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министра обороны прошу проинформировать Совет безопасности, какие меры предпринимаются для наведения порядка в армии, повышения мотивации и улучшения условий службы. Из рук вон плохо, что в Министерстве обороны оказались упущены вопросы работы с личным составом, - заявил Александр Лукашенко. - Может быть, не так объемно, как я только что сказал, но такие факты мы знаем".

Президент подчеркнул, что случаи неуставных взаимоотношений и другие нарушения - это те явления, о которых в белорусской армии, казалось бы, должны давно забыть. "Чем занимается идеологическая и воспитательная вертикаль в военном ведомстве? По всей видимости, соответствующие руководители закрылись бумагами, формализмом и давно устаревшими формами работы", - сказал глава государства.

По его словам, есть вопросы и к органам прокуратуры. "Почему система разворачивается только после чрезвычайных происшествий? Как будет в дальнейшем обеспечиваться соблюдение законности в воинских коллективах? - поинтересовался Александр Лукашенко у руководства надзорного ведомства. - Думаю, нашей Генеральной прокуратуре и прокуратуре вообще пора уже от эпизодических заявлений в средствах массовой информации переходить к более системной работе".

На заседании Президент также потребовал от Министерства обороны незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную. "Пока это у вас не получается. Отмечу, что и освещение учений "Запад-2017" в СМИ поначалу было организовано неудовлетворительно", - добавил белорусский лидер.-0-

﻿
Теги
армия, заседания, Лукашенко
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Солигорская птицефабрика увеличит производство перепелиных яиц в 2018 году в полтора раза
Гомельский химзавод в 2017 году увеличил производство удобрений на 16,6% до рекордных 850 тыс. т
Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик
"Могилевхимволокно" начнет выпуск современного полиэфирного волокна в июле
Туровский молочный комбинат запустил новые линии по производству полутвердых и мягких сыров
Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Чашникской межрайонной базы
Новый азотный комплекс планируется построить на "Гродно Азот"
Беларусбанку в 2018 году компенсируют потери от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату
Ружанская мебельная фабрика возобновит работу в феврале
Правительство предоставит Белагропромбанку и Беларусбанку гарантии по кредитам 4 предприятий Витебской области
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.453 BYN 2.45 BYN 2.454 BYN
USD
1.9918 BYN 1.99 BYN 1.993 BYN
RUB
3.4455 BYN 3.436 BYN 3.45 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Оригинальная 3D валентинка своими руками
Все видео

Фотоновости

Александр Воронов вышел в четвертьфинал олимпийского лыжного спринта
Все фото

Инфографика

Как работают местные Советы депутатов Местные Советы депутатов - это представительные государственные органы, которые избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц на 4 года.
Вся инфографика
Политика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков и Йылдырым обсудят в Минске белорусско-турецкие отношения
ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами Президента России
Генконсульство Беларуси в Гданьске закроется до 30 сентября
Экономика
Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 15 февраля
Минсельхозпрод Беларуси снижает рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции
Доллар на торгах 13 февраля подешевел, евро и российский рубль подорожали
Происшествия
Фото - скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс.
Три человека погибли на пожаре в строящемся доме в Минском районе
Житель Слуцка брал рассрочку у мобильного оператора с чужих SIM-карт
Общество
Во время открытого диалога Предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью - Ермошина
Ирландская благотворительная организация Chernobyl Children's Project расширит деятельность в Беларуси
В ЕАЭС могут создать информресурс с данными о гражданах, которым ограничен выезд или въезд
Регионы
РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины
Рыбная ярмарка пройдет 17-18 февраля у ДК железнодорожников в Минске
Более 400 безработных Витебска в 2017 году обучились новым профессиям
Спорт
Белорусские теннисистки Белорусские теннисистки сыграют со Словакией за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации
Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта
Кубок мира ФИФА на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости
Технологии
Фото из архива На "ТИБО-2018" должны быть представлены все отрасли экономики - Калинин
В Instagram можно будет узнать, кто сделал скриншот ваших Stories
США собираются строить орбитальную станцию на Луне
Культура
Ирина Дрига. Фото из архива Объявление Года малой родины поспособствует развитию местных традиций и обычаев - Дрига
Театр эстрады приглашает на снежную историю любви в День всех влюбленных
Лучшие песни "J:Морс" в симфонических аранжировках прозвучат в программе "Беларускае золата"
В мире
Фото с сайта МЧС МЧС России завершает поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
При взрыве на судостроительной верфи в Индии погибли 5 человек
Циклон "Гита" привел к масштабным разрушениям в Королевстве Тонга
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля
Стали известны подробности предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Ученые определили самое быстрое и ловкое животное на Земле
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Путешествие в библиобусе, или Как корреспондент «7 дней» кулинарить научилась
Бабушка в соцсетях
Абстрактные и реальные миры Льва Томильчика
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия