Лукашенко: нефть - первопричина санкций в отношении крупнейших стран - экспортеров этого сырья

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Нефть является первопричиной санкций в отношении крупнейших стран - экспортеров этого сырья. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нефть - первопричина санкций в отношении крупнейших стран - экспортеров этого сырья: России, Ирана, Венесуэлы. Но для влиятельных мировых игроков сегодня уже важно не только контролировать ее добычу и поставку. Нефть становится эффективнейшим инструментом манипуляций и оказания давления на колебания спроса и предложения", - отметил глава государства.

По его словам, неустойчивость, которая таким образом создается на мировых рынках, влияет на любую страну и экономику. "Это не позволяет государствам, которые зависят от черного золота, формировать долгосрочные стратегии и перспективы развития. И Беларусь здесь не исключение", - сказал Александр Лукашенко.-0-