Лукашенко: необходимо осовременить налоговую систему и сделать ее дружественной для субъектов хозяйствования

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым за текущий год осовременить налоговую систему и сделать ее дружественной для субъектов хозяйствования. Об этом глава государства заявил сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"За текущий год правительство и парламент должны осовременить налоговую систему, убрав все лишнее, что наросло за годы практики", - потребовал глава государства.

Президент подчеркнул, что "налоговая система должна быть простой, понятной и стать, если можно так выразиться, дружественной к субъектам хозяйствования".

"Сейчас март, а практической работы нет, - констатировал Александр Лукашенко. - Почти два месяца группы какие-то создавали. Налоговый кодекс - персональное задание первому вице-премьеру".-0-