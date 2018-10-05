Лукашенко: независимость в производстве и модернизации вооружения - вопрос номер один для любой страны

5 октября, Ивацевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Независимость в производстве и модернизации вооружения и военной техники является одним из главных вопросов для любой страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул важность создания новых образцов белорусского оружия и модернизации имеющейся техники собственными силами. "Независимость в производстве и модернизации для любой страны - вопрос номер один", - заявил он.

Александр Лукашенко раскрыл эту тему на примере России. "Для Президента России более важной проблемы нет, хотя им и так со времен Советского Союза наследство досталось немалое. Но тем не менее для современного оружия они многое покупали. Сейчас вопрос номер один в России - уйти вообще от покупки импортного. К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзного государство, тем не менее они на КамАЗе создают транспорт для перевозки ядерных ракет (по аналогии с продукцией белорусского предприятия МЗКТ. - Прим. БЕЛТА)", - констатировал белорусский лидер.

Президент Беларуси рассказал, что на этот счет у него был разговор с Владимиром Путиным и российский лидер объяснил такие действия тем, что Россия в перспективе хочет полностью обеспечить себе независимость в этом вопросе. "Он мне прямо говорит: хорошо, сегодня в Беларуси Лукашенко, власть и прочее (есть готовность и нацеленность на развитие сотрудничества с Россией. - Прим. БЕЛТА), мы видим и покупаем у вас, но в перспективе мы должны быть абсолютно убеждены, особенно для ядерного оружия, мы должны быть независимы", - передал Александр Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.

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