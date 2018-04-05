Лукашенко новым руководителям: главное - честность и порядочность

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко при решении кадровых вопросов подчеркнул, что главное для новых руководителей - честность и порядочность, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное для всех - это честность и порядочность. В отношениях с трудовыми коллективами, с другими. Справедливо все должно быть. Все в законах не пропишешь. И если где-то не хватает законодательной базы - действуй по справедливости", - подчеркнул глава государства.

"Справедливость выше закона всегда, если на то пошло. Бывают несправедливые законы, а само понятие справедливости (можно сказать, философское понятие) абсолютное. Поэтому исходить надо всегда из этого", - добавил Александр Лукашенко.-0-