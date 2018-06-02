Лукашенко о БРСМ: нужна живая работа с молодежью, без очковтирательства и формализма

2 июня, Брест /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи должен наладить живую работу с молодежью, без очковтирательства и формализма. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Надо живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мне хотелось бы, чтобы наш "комсомол" - БРСМ - был более активным, чтобы все общество видело не просто какие-то там периодические акции, но каждого человека в деле".
Президент обратил внимание, что БРСМ и другие общественные организации позволяют выделить способных людей, из которых можно будет сформировать кадровый резерв. "Сейчас такой резерв кадров создан, в том числе и с молодежью. Мы за ними наблюдаем, ведем их по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества", - сказал глава государства.
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