Лукашенко о финансировании спорта: шальных денег не будет, но за результат будем платить

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Шальных денег в вопросе финансирования спортивной отрасли в Беларуси ожидать не стоит, но показанный результат будет достойно оплачиваться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы накануне крупного совещания у Президента по зимним видам спорта. Оно готовится министром и главой Администрации. Мы подробнейшим образом, детально разберем те недочеты, ошибки и упущения, которые у нас есть в зимних видах спорта, сделаем соответствующие выводы. Уже немало сделано. Уже выстраивается система. Никаких дурных, шальных денег не будет. За результат будем платить. И для подготовки мы также денег не пожалеем", - подчеркнул белорусский лидер.

"Но и тренеры, и спортсмены должны понимать, что всякие там разъезды за границы - закатки, раскатки и прочее - это тоже ушло в прошлое. Столько, сколько надо в горах готовиться, столько и будете готовиться. Но должен быть результат", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также резко высказался в отношении выступления на Олимпиаде мужской команды по биатлону. "Такого позорища, как в биатлоне у мужиков, в стране быть не должно. Тем более, что настораживает, мы ведь сверху падаем вниз. Меня вообще поражает, когда мужик не может на уровне других пробежать 10 км. А еще хуже - стрелять не умеет, хуже девчонок. Это что за мужики, что это вообще за подготовка и что это за тренер?" - возмутился глава государства.

По его словам, есть над чем работать и в сфере инваспорта, несмотря на то, что на Паралимпиаде был показан хороший результат. "Нужен хороший подбор спортсменов. И это дело тренеров. Мы договорились, что создадим соответствующие фонды, выделим средства. Мы также спортсменов обеспечим, которых вы отберете для результата, - сказал Президент. - Но за результат спросим. Иначе быть не может. Ибо будет так, как у лыжников - сказки мне рассказывали в течение пяти лет. Доросли до того, что на одной петле у здоровых мужиков они уже проигрывали 45 секунд. Это что за гонка?"-0-