Лукашенко о комсомоле: для меня это была большая школа жизни

29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с теплотой вспоминает свои комсомольские годы и подчеркивает, что для него это была большая школа жизни. Об этом он рассказал сегодня на встрече с активом БРСМ, приуроченной к 100-летию ВЛКСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подробно поделился с молодежью воспоминаниями о своей комсомольской юности, рассказал, как его принимали в эту организацию. "Для меня в жизни это большая была школа. Если бы не было комсомола в моей жизни, я бы не был Президентом, - сказал он. - А если бы и был Президентом, я бы не был в отдельных вопросах таким эффективным, потому что я это понимаю (жизненные вопросы. - Прим. БЕЛТА) снизу".

Александр Лукашенко в связи с этим подчеркнул, что ему было просто принять решение о своем участии в этой встрече. "Когда стал вопрос, быть или не быть Президенту на 100-летии и как его отмечать, для меня проблем не было. Мы сместили все мероприятия, очистили график. Я сказал: "Этот день мы должны посвятить этому великому празднику". Для меня это фундамент моей жизни, и я ни в коем случае не должен это забывать, невзирая на то, как к этому кто-то отнесется за пределами нашей страны, да и у нас", - заявил Президент.

Говоря о современной молодежной организации, глава государства отметил, что она в том числе должна быть резервом кадров, откуда надо выдвигать наверх способных юношей и девушек. Особое внимание он обратил на роль первичек. "Это та площадка и то место, где все видны и все видно, что мы делаем", - сказал Александр Лукашенко.-0-