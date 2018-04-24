Лукашенко о конфликте в Сирии: стабилизировать ситуацию в этой стране просто не дают

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию прокомментировал продолжающийся конфликт в Сирии, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в основе всех современных конфликтов - борьба за ресурсы, контроль за их торговыми потоками и в конечном счете доминирование на мировых рынках. "Если хорошо поискать, копнуть поглубже, рано или поздно вы обнаружите все ту же нефть, - сказал он. - Особенно это видно по Ближневосточному региону, и в частности по Сирии. Стабилизировать ситуацию в этой измученной семилетним конфликтом стране сирийским властям просто не дают. В ход идут все возможные средства: начиная от поддержки вооруженной оппозиции, истерии в СМИ и заканчивая прямыми ракетными обстрелами".

"И это вместо того, чтобы дать сирийскому народу право самостоятельно определить свою судьбу за столом переговоров. Что только они ни творят, особенно эти постоянные члены (Совета Безопасности. - Прим. БЕЛТА) ООН. Моего друга Антониу Гутерриша (Генеральный секретарь ООН. - Прим. БЕЛТА) втянули в эту драку. Он уже по миру поехал, начал делать заявления: остановитесь, очнитесь...", - отметил Александр Лукашенко.

"Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы ей там помогаете. Да сирийский народ без всех нас там справится. Дайте им эту возможность. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытания и тренировок", - призвал Президент Беларуси.

"Но Сирия здесь не исключение, а, скорее, логичное продолжение всем известной истории, включающей Ирак, Ливию, Иран и другие государства", - добавил белорусский лидер.-0-