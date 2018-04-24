Лукашенко о коррупции в Минтрансе: необходимо навести кардинальный порядок

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо самым кардинальным образом навести порядок в системе Министерства транспорта и коммуникаций в связи с часто возникающими там коррупционными проявлениями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений. Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок. Причем раз и навсегда, - сказал Александр Лукашенко. - Честно скажу, что я уже близок к тому, чтобы Сивака (Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций. - Прим. БЕЛТА) отправить туда же, куда министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом. Действуйте!"

Он напомнил о задержании за взяточничество директора Департамента по авиации. По словам Президента, хуже ситуации, когда сам руководитель берет взятки, нет. "Здесь у меня разговор короткий: взял мзду - ответишь. Это было, есть и останется моей принципиальной позицией не только как Президента, но и как человека и гражданина", - заявил глава государства.-0-