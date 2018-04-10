Лукашенко о подготовке журналистов: надо подбирать людей, которые после учебы будут востребованы

10 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Проблема обеспечения кадрами средств массовой информации была затронута во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, журналисты Белтелерадиокомпании рассказали о тревожной, по их мнению, тенденции дефицита журналистских кадров для телевидения, хотя подготовка этих специалистов ведется в стране.

В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что надо подбирать тех людей, которые после учебы будут востребованы в профессии.

При этом он высказал мнение, что профессия журналиста - особая. И очень важно, чтобы на журфак шли именно те, кто увлечен журналистикой и после учебы будет трудиться в СМИ. "Если отучился, то должен работать по специальности", - убежден глава государства.

Президент поставил задачу решить проблему обеспечения кадрами средств массовой информации. Он также поддержал высказанную тележурналистами идею о предварительной работе на уровне школ с теми ребятами, которые хотят связать свое будущее с журналистикой. Глава государства провел параллель с ИТ-сектором, где также стали уделять большое внимание подготовке будущих кадров для своей отрасли. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом процессе предварительного отбора важно не упустить из поля зрения и талантливую молодежь из сельской местности.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова рассказала, что в настоящее время примерно 1200 студентов получают профессию журналиста в 4 вузах. Она считает, что затронутая проблема является очень важной. При этом Наталья Кочанова обратила внимание, что студентов не всегда хотят брать на практику. Наряду с этим она подчеркнула, что в стране имеется немало возможностей для творческого развития как студентов, так и журналистов, приведя в пример творческие конкурсы. Глава Администрации заверила, что поднятым во время встречи вопросам подготовки журналистов будет уделено должное внимание.

В свою очередь генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович затронула не менее важную тему обеспечения кадрами региональных СМИ. Она привела пример из опыта работы в телерадиокомпании "Могилев", которую ранее возглавляла. Когда у студентов-практикантов спрашивали, хотят они получить отметку за практику или чему-то научиться, то большинство их них отвечали, что хотят именно научиться. "Мне бы очень хотелось, чтобы, когда говорят о журналистах, не забывали и о региональных СМИ. Везде надо одинаково работать, в Могилеве, в Бресте, в Минске - у нас одни и те же технологии, одни и те же задачи. Развиваться и творчески работать надо везде", - подчеркнула генеральный директор БЕЛТА.-0-