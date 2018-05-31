Лукашенко о расходах на армию: на безопасность тратить будем столько, сколько нужно

31 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

"В содержание и перевооружение армии мы вкладываем существенные средства. Войска оснащаются современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления. Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту бряцать оружием. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что через СМИ и общество, и все те, кто интересуется вопросами безопасности и обороны за пределами Беларуси, были информированы о проведении очередной проверки Вооруженных Сил. "Подобные проверки по моему требованию проводятся внезапно для того, чтобы выявить истинное состояние тех или иных процессов в нашей армии", - сказал он.

В связи с этим на совещание вынесены вопросы обстановки в Вооруженных Силах и возможных проблемных моментов. "Наша армия является одним из основных инструментов государства по обеспечению военной безопасности. Она должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. И это важнейшее требование", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что вкладываемые в армию деньги должны давать реальный рост боевых возможностей Вооруженных Сил и повышать обороноспособность Беларуси. "Недопустимо, чтобы дорогостоящее оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Задача стоит не просто сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его применять, - заявил Президент. - Речь идет не только о военных расходах. Одними из ключевых элементов боеспособности являются готовность к отмобилизованию и обученность войск, особенно офицеров. Вообще без солдата, офицера, генерала никакое оружие никакой армии не поможет. Любым оружием надо уметь пользоваться".

По словам Александра Лукашенко, именно на эти аспекты он потребовал обратить внимание при проверке Вооруженных Сил. "Мне доложили об итогах этой проверки. Вскрыто множество различных недостатков. И почти все они абсолютно субъективного характера. Речь идет о формализме, безалаберности и банальной неорганизованности, что для нас крайне неприемлемо и недопустимо. Мы не настолько богаты, чтобы подробным образом нести службу в Вооруженных Силах и распоряжаться тем имуществом, которое мы имеем", - сказал глава государства.

"Дело не в том, что только мое требование такое жесткое по отношению к вам. Вы знаете, что расслабляться нам нельзя. Потому что подобное расслабление превращается в головотяпство и безответственность, а оно потом дорого обходится государству и народу. Не дай бог, военное время. Вы знаете, что было в годы Великой Отечественной воны, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Сегодня мы уже многое знаем, почему, пусть даже очень вооруженная, фашистская армия в течение двух месяцев, а то и меньше, прошла через всю Беларусь. Это не потому, что Беларусь плохая или народ, а потому, что мы допустили головотяпство. Кто в отпуск, кто туда, кто сюда, и о войне запрещали вообще разговаривать. Чтобы не спровоцировать, не обидеть…Утихомиривали. Вот и получили. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, чтобы не было потом больно".-0-