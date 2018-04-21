Лукашенко о различиях политических взглядов в руководстве Молдовы: все они промолдавские

21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в беседе с журналистами рассказал об итогах официального визита в Молдову и высказал свою точку зрения по поводу различий в политических взглядах в руководстве этой страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оба - Президент (Игорь Додон. - Прим. БЕЛТА) и его команда, премьер (Павел Филип. - Прим. БЕЛТА) и его команда - настроены на то, чтобы Молдова была суверенной и независимой. Я даже позволил себе вмешаться во внутренние дела и им прямо сказать сначала на закрытой части, когда мы ужинали, потом открыто: имейте в виду, это и моя Молдова, и я хочу, чтобы вы всегда были суверенны и независимы и не были включены ни в одну из стран, - рассказал белорусский лидер. - Молдова - это самодостаточное самостоятельное государство. Пусть небольшое, но с прекрасным великим народом. Поэтому все там заточены на то, чтобы эта страна была суверенной и независимой. Это - главное. Все они промолдавские. Ни пророссийские, ни прорумынские, ни проамериканские. Но они хотят, чтобы у них были хорошие отношения как с Евросоюзом, так и с Россией, Беларусью, Украиной и так далее".

"Главное, чтобы мы, поняв эту ситуацию, не стали у них требовать: если вы хотите к нам, уходите из Европы, - сказал Александр Лукашенко. - Это как Беларусь или Молдова могут уйти из Европы, если Господь нас там поселил? Мы не должны им таких условий ставить".

Президент подчеркнул, что Молдова - очень близкая ему страна, в которой он бывал несколько раз еще и в советские времена. "Это был цветущий край. Он и сейчас цветущий, только немножко пришли в упадок города и села, - отметил он. - Надо время, чтобы Молдова приобрела первозданный вид и там люди не страдали, что они живут хуже, чем, например, в Беларуси или еще где-то. Это самое лучшее место для жизни. Прекрасный край".

Президент с сожалением констатировал, что общество в Молдове раскололось в своих политических взглядах. Он считает, что часть вины за это лежит и на странах СНГ, Евразийского экономического союза. "Мы не предприняли решительных действий, чтобы Молдову к себе подтянуть. И общество раскололось, - сказал он. - Мы сами виноваты в этом, белорусы и россияне прежде всего, что мы не использовали тот шанс, который был в тех условиях, которые складывались".

Александр Лукашенко отметил уникальность той ситуации, что Молдова имеет хорошие отношения с Евросоюзом, но также не потеряла и отношений на восточном векторе. "Но, что касается руководства, оно абсолютно прагматично. Додон ведь не против западного вектора, хоть его и считают пророссийским. Ничего подобного. Это прагматичный разумный человек, который идет в ногу со временем", - считает глава государства.

"Это созвучно и нам. Я тоже говорю: почему мы должны косо смотреть в сторону Европы. Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста. У нас не та ситуация, что в Молдове. Но тем не менее. Это - наши соседи. С одной стороны - Европейский союз, с другой - ЕАЭС, Россия и дальше Китай. Мы ни от кого не должны отпихиваться. Наша судьба такая. Мы на этом разломе. Это мост, который должен соединять два мощных берега. Точно в такой ситуации и Молдова. И Игорь Додон это прекрасно понимает", - рассказал белорусский лидер.

Продолжая разговор о политике в руководстве Молдовы, Александр Лукашенко отметил, что и в отношении премьер-министра этой страны Павла Филипа нельзя сказать, что он исключительно прозападный.

Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси есть интерес к сотрудничеству с Молдовой - начиная от выращивания семян кукурузы, заканчивая виноделием. С другой стороны, и Беларусь интересна Молдове. "Значит, мы можем обмениваться товарами, завязывать торгово-экономические отношения", - сказал Президент. В этой связи он отметил факт заключения соглашения об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом, что дает возможность совместной работы на соответствующих рынках.

"Определив вектор наших действий в направлении Молдовы как прагматичный и спокойный, мы нашли вариант сотрудничества с ними, когда они и в Европе, и на нашем рынке", - добавил Александр Лукашенко.-0-