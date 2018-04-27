Лукашенко о реконструкции моста через Припять: здесь нельзя поскупиться

27 апреля, Житковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с ходом работ по реконструкции аварийного автомобильного моста через реку Припять в Житковичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коль важность этого моста высокая, значит, мост надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то... Поэтому надо делать капитальный прочный мост. И по ширине достаточный", - сказал глава государства.

Александру Лукашенко доложили о том, что в настоящее время организована переправа через реку пассажиров и грузов, в частности о работе парома и понтонного моста. Паром в основном задействован на транспортировке тяжелого транспорта весом более 20 т, остальные автомобили пропускаются по понтонной переправе. За время работы ею уже воспользовались более 50 тыс. единиц техники.

Что касается реконструкции моста, Президенту подробно рассказали о проекте и о том, как предполагается проводить взрывные работы при демонтаже центрального аварийного пролета.

Отмечено, что если нынешний мост выполнен в железобетоне, то новый пролет, который изготовит один из самых известных в России мостостроителей ЗАО "Воронежстальмост", будет из металла. Это позволит не только обеспечить прочность и надежность конструкции, но и в несколько раз снизит общий вес моста. Планируется, что новый металлический пролет поставят в июле 2018 года.

Президенту доложили, что, предварительно, общая стоимость работ по реконструкции моста составит около Br44 млн.

Помимо аварийного моста через Припять в Житковичском районе в Беларуси еще четыре идентичных моста, но есть и порядка 20 похожих, информировали главу государства. Многие из них также требуют обслуживания или реконструкции. В этой связи был поднят вопрос организации соответствующей работы на перспективу. Как доложили Александру Лукашенко, в Могилевской области есть частное предприятие, которое способно производить необходимые металлоконструкции. "Если мы это можем делать - надо вам посмотреть, обсудить со специалистами и проектировщиками, посчитать цены и делать у себя. Коль 20 - значит 20 (мостов. - Прим. БЕЛТА). И надо определиться с очередностью", - отметил белорусский лидер.

По словам специалистов, при реконструкции мостов в первую очередь будут стараться сохранить их существующий вид при условии обеспечения безопасности эксплуатации и адекватной долговечности. А замена железобетонных конструкций на металлические будет там, где это действительно необходимо.

"Мы с вами договорились: этот мост (в Житковичском районе) мы должны сдать ко Дню Великой Октябрьской революции. Как у нас принято - подарок народу надо. Все работы надо выполнить. И второй момент, что касается перспективы, вы исследуете остальные подобные мосты и вносите предложения по очередности их или замены, или реконструкции", - подытожил Президент. "Следующий мост - это гомельский. Ставьте задачу, чтобы этот завод начал изготовление гомельского моста", - добавил он.

Кроме того, в ходе рабочей поездки обсуждались вопросы развития транспортного и транзитного потенциала Беларуси, продолжения строительства и реконструкции автодорог, финансирования этих работ, в том числе с привлечением внешних источников. Была затронута и тема строительства второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Главу государства заверили, что к 7 ноября текущего года все работы по ее строительству и обустройству будут завершены. Обращено также внимание на растущий пассажиропоток через аэропорт, в результате чего в перспективе может понадобиться строительство новых терминалов.-0-