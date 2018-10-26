Лукашенко о военном конфликте в Украине: эту проблему должны решать три славянских народа

26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины там, где между конфликтующими сторонами нет доверия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это ради мира. Эту проблему, это моя точка зрения, должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, никто другой - это мы должны решить эту проблему", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-