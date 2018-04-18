Лукашенко о взаимодействии с Молдовой: у нас нет закрытых тем для сотрудничества

18 апреля, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова сотрудничать с Молдовой по всем направлениям, которые интересны этой стране, заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что Беларусь готова действовать максимально быстро, если к этому будут готовы молдавские партнеры. "Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время", - призвал глава государства.
Александр Лукашенко также обратил внимание, что Беларуси и Молдове не надо замыкаться на обычной торговле, а следует создавать совместные предприятия. Работа в этом направлении ведется уже давно, однако ее нужно активизировать. "Более того, мы подготовим вам специалистов", - добавил Президент.-0-
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