Лукашенко о взаимодействии с Молдовой: у нас нет закрытых тем для сотрудничества

18 апреля, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова сотрудничать с Молдовой по всем направлениям, которые интересны этой стране, заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь готова действовать максимально быстро, если к этому будут готовы молдавские партнеры. "Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время", - призвал глава государства.

Во время переговоров в расширенном составе

Александр Лукашенко также обратил внимание, что Беларуси и Молдове не надо замыкаться на обычной торговле, а следует создавать совместные предприятия. Работа в этом направлении ведется уже давно, однако ее нужно активизировать. "Более того, мы подготовим вам специалистов", - добавил Президент.-0-

Лукашенко: развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает Глава белорусского государства отметил, что Беларусь производит те товары, которые нужны в Молдове. Ее продукция также востребована в Беларуси.

Лукашенко: Молдова должна сама выбирать, с какими странами ей сотрудничать Глава белорусского государства отметил, что есть много разговоров о том, что Молдова ориентируется на Европейский союз или же, наоборот, на Восток. И многие страны не знают, как развивать сотрудничество с ней.

Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и соцсфере "Для большинства граждан Молдовы то, что происходит в Беларуси, очень интересно. Не скрою, что они хотели жить не хуже, чем в Беларуси", - сказал Игорь Додон.