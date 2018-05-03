Лукашенко о задаче роста доходов населения: мы не можем в черном теле держать народ

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обязательства перед народом Беларуси должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ, - заявил глава государства. - Как будем повышать эффективность бюджетной системы для обеспечения социальных стандартов общества? Достаточно ли предлагаемых вами мер для сокращения государственного долга?"

Александр Лукашенко также попросил министра экономики проинформировать о том, что нужно сделать для опережающего экономического роста. "Что сдерживает этот рост сегодня? Основа нашей экономической политики незыблема - если видите необходимость преобразований в любом направлении (экономика, жизнь общества, особенно предприятия материальной сферы), закон один - социальная ответственность и учет интересов нашего народа", - подчеркнул белорусский лидер.

"В обсуждении актуальных вопросов мы должны исходить из того, что у нас есть обязательства перед народом, которые требуют неукоснительного соблюдения и выполнения. Цель неизменна - обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики", - резюмировал глава государства.-0-