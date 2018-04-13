Лукашенко о зарплате в ХК "Динамо-Минск": на большее, чем в прошлом сезоне, никто не имеет морального права

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что зарплаты в хоккейном клубе "Динамо-Минск" в следующем сезоне не могут превышать уровень прошедшего по причине неудовлетворительного выступления. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большую зарплату, чем было в прошлом сезоне, никто не имеет морального права получить. Они пролетели мимо плей-офф в КХЛ. Поэтому тот, кто не хочет играть по прошлому году (что касается уровня зарплаты. - Прим. БЕЛТА), отправьте их в Россию", - подчеркнул глава государства.

Учитывая внимание к хоккею в Беларуси, болельщики и руководство вида спорта вправе ожидать лучших результатов. Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро в этой связи отметил, что в белорусском хоккее личный и коллективные интересы превалируют над государственными. "Огромнейшая зарплата - 4 мощных клуба. Они борются между собой, и, к сожалению, четыре лучших клуба никого сегодня не поставляют в сборную страны, - сказал Семен Шапиро. - Мы иногда в погоне за наживой, личными заработками не видим и уничтожаем нашу молодежь".

"Есть четыре клуба с хорошим бюджетом, а 8 клубов просто никаких. Я могу назвать клубы и в Бресте, и в Витебске, и в Могилеве. Все говорят, какие высокие зарплаты… Там мизерные зарплаты в 8 клубах. Это только к тем четырем клубам это относится. Приезжаю в клуб: Br4 тыс. - зарплата на 25 человек. Где ваши мальчишки, спрашиваю. Кто в связисты, кто в таксисты разошлись. Потому что в эти годы им надо кормить семью. За $80 они не могут", - добавил Семен Шапиро.

Он подчеркнул, что тем самым теряются перспективные кадры, на подготовку которых с детского возраста на протяжении десятка лет выделялись значительные государственные средства. По словам Семена Шапиро, в настоящее время эта проблема уже решается. Однако есть и другие примеры, когда личные и коллективные интересы не сходятся с государственными. Это в том числе касается более активного привлечения к игре именно белорусских игроков, а не легионеров. Существует ряд проблемных вопросов и при заключении контрактов.

Руководитель федерации также доложил о мерах по выполнению поручения о том, чтобы в хоккее оплачивался в первую очередь результат и была высокая заинтересованность в исходе каждой игры.

Затрагивались и иные вопросы в развитии отечественного хоккея, в том числе подготовка на этапе детско-юношеского спорта, обеспечение экипировкой.

"Мы обратили свое внимание на молодых игроков. Ведем переговоры со всеми потенциальными игроками белорусскими. Как я и докладывал, легионерский состав будет уменьшен", - отметил председатель наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич.

"Нам надо больше ориентироваться на своих. То, что я вам и говорил", - подчеркнул глава государства.

Говоря о зарплатах игроков, Александр Лукашенко заявил, что не стоит бояться, что игроки массово уедут играть в российские клубы. Во-первых, в ряде клубов там также есть финансовые трудности. А, с другой стороны, туда возьмут только лучших. "Так лучшим мы и здесь платим", - заметил белорусский лидер.

Президент добавил, что важно и далее повышать зарплату тренерского состава в хоккее. "Надо зарплату тренерам дотянуть до уровня средней по стране. Тогда и спросить с них можно. Лучшим - $700 дать. Ну а там (на самом высоком уровне. - Прим. БЕЛТА) вы устанавливаете. Надо перетерпеть это. Всем хочется много и сразу", - сказал он.

Обратил внимание глава государства на важность идеологического воспитания хоккеистов. "Чтобы спортсмен ценил то, что он играет за сборную. И, знаете, я уверен, что в основном это так, за исключением какой-то болтовни. Играть за сборную, за свою страну - это почетно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря об игре сборной команды по хоккею, Президент сказал: "Отступать некуда. Вперед, вперед и вперед".

"Нужна стабильность. Этой стабильности нет. Хоккей и футбол у нас - главные виды спорта. Без них невозможно", - уверен он.

Александр Лукашенко также в целом положительно оценил игру сборной в состоявшихся недавно товарищеских матчах с командой Финляндии. "Хоть это и не основной, может, состав, и у нас не совсем оптимально. Но уже бегали как-то, уже какая-то есть игра", - сказал Президент.-0-