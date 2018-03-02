Лукашенко обеспокоен неравномерным развитием регионов Беларуси

2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Межрегиональное расслоение внутри страны становится устойчивым процессом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%. При этом Президент убежден, что причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию - финансовый кризис, конъюнктура, являются просто отговорками.

"Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей. Но как Президента меня беспокоит не только это. Нельзя игнорировать те процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми. Я говорю о межрегиональном расслоении", - сказал Александр Лукашенко.

По поручению главы государства, социально-экономическая ситуация на местах была досконально изучена. Итоги, которые доложили Президенту, убедили его безотлагательно провести сегодняшнее мероприятие.

"Страна, регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только у Минской и с большой натяжкой у Гродненской областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные регионы стагнируют: за 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель - 3%, Витебская - 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за 7 лет даже сократился", - констатировал Александр Лукашенко.

Он отметил, что любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране. "Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Желание нормально жить и растить детей, возможность трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Основа этого - прежде всего создание новых предприятий, сказал Президент. "В этих целях наше небогатое государство по крупицам собирает деньги и направляет их в инвестиционные проекты. Поэтому премьер-министр сегодня доложит об их реализации, каковы перспективы и как они повлияют на развитие регионов", - резюмировал глава государства.-0-