Лукашенко объяснил избрание крупных чиновников главами наблюдательных советов спортивных федераций

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные чиновники избираются руководителями наблюдательных советов при спортивных федерациях, поскольку у них есть возможности решать организационные вопросы. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Было принято решение, чтобы мы создали наблюдательные советы, а федерации возглавили специалисты, которые в этом виде спорта что-то понимают. Сделано ли это? - спросил Александр Лукашенко. - Почему направляем в наблюдательные советы людей с большими портфелями? Допустим, генеральный прокурор - лыжи, или в биатлоне - председатель КГБ. Да потому, что у человека есть возможности и административный ресурс, который может оказать любую помощь и поддержку".

Руководитель федерации же, по словам Президента, должен работать непосредственно с тренерами и атлетами, спортивными школами.-0-