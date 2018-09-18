Лукашенко объяснил назначение Вовка на новую должность

18 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко при назначении Виталия Вовка помощником Президента - инспектором по Витебской области пояснил причины такого кадрового решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Виталий, что касается тебя, конечно, тут разговоров будет куча. Одни будут радоваться, другие будут сожалеть. У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову "отрубить" бы, "повесить" кого-то... Разные будут позиции и точки зрения, - сказал Президент. - Но имей в виду: Орша остается за тобой. Это твоя зона ответственности. И, я думаю, в этой должности у тебя есть возможность многие вопросы взять на контроль, подсказать и организовать, как их решить. Главное, чтобы опыт был перенесен туда".

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, некоторые будут первоначально смотреть на Виталия Вовка с той позиции, что это экс-министр, "израненный человек: голову опустит и будет ходить по Витебской области". "Чтобы этого не было. С сегодняшнего дня после назначения ты должен проводить там линию Президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого. Да, там есть губернатор, ему поставлены задачи. Можешь - помогай, а, в общем-то, надо взять на контроль исполнение всех тех поручений, которые касаются Витебской области", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства особо отметил, что должность помощника приравнена к министру, а полномочия инспектора - еще выше, ведь касаются кадровых вопросов. "Наконец-то, наверное, в Администрации поняли, что такое кадровая работа. Я надеюсь на это. Поэтому надо смотреть и в Витебской области. Надо видеть там свои кадры и не ждать, что со стороны кто-то приедет, из Минской области или Минска, чтобы работать в Витебской области", - сказал Президент.

"Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, - мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (с сентября 2011 года по декабрь 2014 года Виталий Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей. - Прим. БЕЛТА). Любо дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Вот откровенный и честный ответ", - отметил Александр Лукашенко.

"А то, что у тебя голова на плечах, я нисколько не сомневаюсь", - добавил белорусский лидер.

Президент заметил, что "косяки и недостатки", допущенные Виталием Вовком на посту министра, в какой-то степени не зависели от руководителя отрасли. "Думаю, тебе это был урок. И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь", - сказал он.-0-