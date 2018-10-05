Лукашенко объяснил отмену запрета на продажу спиртного ночью

5 октября, Ивацевичский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил сегодня журналистам, почему принял решение отменить введенный в качестве эксперимента запрет на продажу спиртного в ночное время, передает корреспондент БЕЛТА.

"В свое время поднимался этот вопрос и я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы, - отметил Александр Лукашенко. - Я же помню, как проводили комсомольские свадьбы "без спиртного": ставили чайник, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели пили и улыбались во время этих безалкогольных законов".

Глава государства обратил внимание, что запрет на продажу спиртного в ночное время обойдет любой желающий. "Это было на моих глазах: когда было запрещено. У работников органов власти в районе, прокуроров, милиции не было проблем: они закупали и даже перепродавали. Нам это надо? Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное? - спросил Президент. - И дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно".

Когда Александр Лукашенко стал разбираться, кто ввел этот запрет, выяснилось, что милиция обратилась в правительство, и оно рекомендовало провести эксперимент. "Какой эксперимент? Его проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это сполна попробовали. Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и так далее. Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве", - подчеркнул он.

Президент отметил большое количество смертей в дорожно-транспортных происшествиях: "Давайте запретим на автомобилях ездить. Хорошо будет?"

Александр Лукашенко рассказал, что в России действует запрет на продажу спиртного ночью, и он обсуждал эти вопросы на одной из встреч с Владимиром Путиным. Глава российского государства был удивлен, что в его стране продается так много алкогольной продукции из Беларуси. Как оказалось, российские дальнобойщики загружаются в стране-соседке ящиками спиртного и продают его потом у себя на родине.

"Потому что в Беларуси нет паленой. А почему нет? Потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект. В России так говорят: если хочешь попробовать нормального спиртного напитка, особенно водку, езжай в Беларусь и купи. И они просто вывозят это", - сказал Президент.-0-