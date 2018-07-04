Лукашенко объявил Благодарность 21 военнослужащему за отличные успехи в учебе

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь за отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга объявлена 21 военнослужащему Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, органов государственной безопасности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В числе удостоенных Благодарности Президента выпускники факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси полковник Владимир Белый, Академии Министерства внутренних дел Беларуси полковник милиции Александр Гарус, Института национальной безопасности Беларуси лейтенант Роман Кирсанов, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного Министерства обороны России подполковник Иван Гаврилик, Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Общевойсковой академии Вооруженных Сил России майор Андрей Шарупич.-0-