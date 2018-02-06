Лукашенко обновил руководство центральных СМИ

6 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководства ряда республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты "СБ. Беларусь сегодня". Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук. Глава государства также согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ.

"Если честно, из всех кадровых назначений, а их было, наверное, тысячи… В этом кабинете немало. Я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями, больше всего. И иногда с переводом на другую работу. Но руководители, на должность которых в принципе вы заступаете, - это люди очень достойные - и Давыдько, и Якубович, и Козиятко, и многие другие. Люди достойные, и в связи с этим их нельзя потерять", - сказал Александр Лукашенко.-0-