Лукашенко обсудил с Андрейченко кадровый потенциал Палаты представителей и международную деятельность

25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко обсудил кадровый потенциал палаты парламента, вопросы законотворчества и международную деятельность, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался вопросами законотворческой деятельности парламента, а также попросил охарактеризовать его состав с точки зрения кадрового потенциала. "Я хотел бы, чтобы вы представили мне характеристику парламента. Что это за парламент, сравните с теми парламентами, где вы работали раньше. Какая здесь тенденция у нас, перспективные люди, - спросил Александр Лукашенко. - Вы знаете, что парламент - это основа будущего. Здесь проверяются кадры. Что мы можем здесь сказать и в частности персоналий, если есть такие люди, которых мы можем и дальше использовать в качестве государственных служащих на разных должностях. Потому что уровень депутата - это очень высокий уровень".

Еще одна тема, которую обозначил Президент, - это результаты международной деятельности парламентариев. Речь не только о непосредственно межпарламентских контактах в части законотворчества. "Это и большая экономическая составляющая, да и дипломатическая", - обратил внимание белорусский лидер.

Национальным собранием Беларуси сформированы 73 рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, 13 делегаций для взаимодействия с международными парламентскими организациями, а также комиссии по сотрудничеству с парламентами Украины и Армении.

В 2017 году белорусские парламентарии направлялись в 28 стран, при этом Палату представителей посещали делегации более 40 стран, в том числе Азербайджана, Грузии, Израиля, Китая, Казахстана, Малайзии, Пакистана, Польши, Судана и Таиланда.

Активизировалось межпарламентское сотрудничество. В Минске прошли ежегодная сессия ПА ОБСЕ и заседание Парламентской ассамблеи парламентского измерения Центрально-Европейской инициативы. Также развивалось взаимодействие с ПАСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентским собранием Союза Беларуси и России, расширялись другие межпарламентские связи.

Парламент Беларуси стал официально представлен в качестве постоянного наблюдателя на заседаниях Латиноамериканского парламента. В настоящее время ведется диалог с Панафриканским парламентом и Парламентской конференцией Балтийского моря.

Четвертая сессия Палаты представителей шестого созыва начнет работу 2 апреля 2018 года. На сегодняшний день в постоянных комиссиях палаты для принятия в первом чтении готовится 17 проектов законов и во втором - 20 законопроектов.

Значимое место занимает законодательное обеспечение социально-экономического развития страны в русле программных документов и установок главы государства по повышению инвестиционной привлекательности, раскрепощению деловой инициативы, созданию достойных условий жизни граждан. В этой связи планируется завершить работу над законопроектами по вопросам государственных закупок, защиты прав потребителей, питьевого водоснабжения, транспортно-экспедиционной и дорожной деятельности.

Повышению качества и конкурентоспособности белорусских товаров будут способствовать законы о производстве и обращении органической продукции, о безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, о безопасности генно-инженерной деятельности.

Кроме того, дорабатывается законодательство об обороне, о защите государственных секретов, о регистре населения, о нормативных правовых актах, о международных договорах, об авторском праве и смежных правах, об электронном документе и электронной цифровой подписи.

В ближайшее время в Палате представителей планируется провести семинар об эффективности нормотворческой деятельности и парламентские слушания по вопросам совершенствования энергетической отрасли.-0-