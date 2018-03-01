Лукашенко обсудил с главой ЕОК подготовку к II Европейским играм

1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Подготовка к II Европейским играм обсуждалась сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался у руководителя ЕОК, как он оценивает подготовку Беларуси к проведению в следующем году II Европейских игр, есть ли у него какие-либо замечания или пожелания. "У нас действительно есть о чем поговорить", - сказал Александр Лукашенко.

Янез Кочианчич отметил, что Европейские олимпийские комитеты удовлетворены процессом подготовки к предстоящим соревнованиям. "Ваши сотрудники великолепно делают свою работу. Мы уже находимся в завершающей стадии подготовительного процесса. И оргкомитет, и профессиональные сотрудники выполняют свою работу на очень высоком уровне", - подчеркнул он.

По словам президента ЕОК, Беларусь оправдала все ожидания. "Мы знали, что так и будет, потому что у Беларуси очень много опыта в области организации спортивных мероприятий", - констатировал Янез Кочианчич.

Он также поздравил белорусскую сторону с успешным выступлением на прошедшей в Пхенчхане зимней Олимпиаде. "15-е место в мире - это действительно достижение. И вы тем самым подтверждаете высокий уровень белорусского спорта", - заявил глава ЕОК.

Янез Кочианчич

Европейские олимпийские комитеты - международная организация, объединяющая 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Она была основана в 1975 году, ее штаб-квартира находится в Риме.

Основная задача ЕОК - руководство олимпийским движением и развитие олимпизма в Европе в соответствии с Олимпийской хартией. ЕОК обеспечивает регулярное проведение Европейских юношеских олимпийских фестивалей и, начиная с 2015 года, Европейских игр.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 года. Договор на проведение соревнований был заключен 1 сентября 2017 года.

В программу Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания пройдут на 12 спортивных площадках.

На II Европейские игры планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители и работники штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-