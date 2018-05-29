Лукашенко обсудил с канцлером Австрии Курцем развитие сотрудничества и продолжение контактов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Федеральный канцлер проинформировал Президента Беларуси о тех изменениях, которые произошли на политическом поле Австрии. В свою очередь Александр Лукашенко лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на пост Федерального канцлера Австрии.

Во время телефонного разговора стороны в целом обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять. Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, Президент Беларуси в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.

Особое внимание в ходе беседы стороны уделили обсуждению прошедшего в белорусской столице международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" экспертной инициативы "Минский диалог". Себастьян Курц подчеркнул положительные итоги состоявшейся конференции. Кроме того, была обсуждена запланированная к проведению осенью текущего года в Беларуси встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении данного мероприятия.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Александр Лукашенко отметил позитивную динамику в развитии белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия, обозначив приверженность дальнейшему развитию сотрудничества с Австрией.

Речь шла о взаимодействии в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Австрия прочно вошла в число ведущих инвестиционных партнеров Беларуси. Александр Лукашенко и Себастьян Курц коснулись в разговоре темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria AG.-0-