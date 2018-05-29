Лукашенко обсудил с Лавровым подготовку к заседанию ВГС

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подготовку к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Сергея Лаврова, подчеркнув, что Беларусь для него не чужая страна. "Я в этом абсолютно уверен. Приводил и всегда привожу как пример и образец для всех наших ведомств, и белорусских, и российских, сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и России. Вы всегда находите взаимопонимание, всегда планируете и исполняете планы в отличие от многих планов, которые у нас существуют в разных, в том числе интеграционных, структурах", - отметил Президент.

"Сегодня очень важная встреча - мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент", - сказал глава государства.

По словам Президента Беларуси, вторая причина важности нынешней встречи состоит в том, чтобы обсудить международную повестку дня и наметить перспективы сотрудничества.

В свою очередь Сергей Лавров передал в адрес главы белорусского государства приветствие и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.

Министр отметил, что у него уже состоялись подробные и доверительные переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. "Мы обсуждали прежде всего подготовку к заседанию ВГС. У нас пока нет каких-то препятствий, которые бы заставляли менять подход к этому мероприятию. Но, конечно, те, кто за него непосредственно отвечает, должны еще подтвердить и даты, и повестку дня. Важно, что выносится на утверждение очень серьезный стратегический документ - приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года включительно. И, конечно же, мы по линии министерств иностранных дел условились держать под плотным контролем всю работу, в которой задействованы и другие ведомства правительств наших стран. Рассмотрели мы и целый ряд других вопросов нашего взаимодействия", - добавил Сергей Лавров.

Белорусско-российские отношения находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия: политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси. По итогам 2017 года товарооборот составил $32,4 млрд и по сравнению с 2016 годом увеличился на 23,5%. Взаимный товарооборот за январь-март 2018 года составил $8,4 млрд, увеличившись к уровню января-марта 2017 года на 21%. Экспорт услуг в Россию в 2017 году составил более $2,9 млрд (рост почти на 23% к уровню 2016 года), импорт услуг из России за этот же период составил $1,46 млрд (увеличение на 25,5%).

В 2017 году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций. Удельный вес прямых инвестиций из России в общем объеме привлеченных в Беларусь составляет 36,8%. Привлечено из России ПИИ на сумму $2,84 млрд.

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Беларусь проходит 28-29 мая. В соответствии со сложившейся протокольной практикой стороны ежегодно обмениваются рабочими визитами для обсуждения комплекса белорусско-российских отношений во внешнеполитической сфере. Помимо переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится встреча Сергея Лаврова со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте Беларуси. Планируется также, что в Минске будет подписано межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.-0-

Лавров: Россия и Беларусь союзники и не ищут ни с кем конфронтации "Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации. Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других", - заявил министр.