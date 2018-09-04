Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч

4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. Во время встречи рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый и основной вопрос - это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься", - сказал белорусский лидер.

"Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что экспорт - основа белорусской экономики. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт. "Как здесь у нас ситуация?" - поинтересовался глава государства.

Владимир Макей

В качестве второго вопроса к обсуждению Александр Лукашенко обозначил график предстоящих контактов, прежде всего на высшем уровне. "Это касается Президента - на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям", - сказал он.

В части внешнеэкономической деятельности Владимир Макей наряду с недостатками отметил наличие позитивных тенденций. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров. "Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция", - сказал министр.

По итогам встречи в беседе с журналистами Владимир Макей рассказал о имеющихся недоработках и трудностях в этом направлении. "К сожалению, в течение года происходит снижение динамики роста экспорта. Доля высокотехнологичных товаров в общем экспорте нашей продукции остается невысокой - 2,5% в целом и менее 1% на рынках ЕС", - сказал он.

Пока также не удалось достигнуть диверсификации экспорта в пропорции по одной трети на рынках стран ЕС, ЕАЭС и стран дальней дуги. "Есть подвижки в росте экспорта на все эти рынки. Но здесь есть еще над чем работать", - отметил министр.

Что касается загранучреждений, то подавляющее большинство посольств выполняют доведенные задания по экспорту. "По 12 странам допущено отставание. Поэтому Президенту доложено о тех мерах, которые планируется принять именно по этим странам. Есть, конечно, объективные причины, связанные с экономической ситуацией в той или иной стране. Но вместе с тем Президентом поставлена задача, чтобы рост экспорта по итогам года отмечался по всем странам, с которыми мы сотрудничаем. На сегодняшний день мы поставляем на экспорт нашу продукцию в 171 страну", - рассказал Владимир Макей.

"Президентом даны четкие, конкретные задачи по каждому региону. Было доложено о том, кто не выполняет задания по экспорту, и поручено провести соответствующие мероприятия с каждым субъектом хозяйствования, с каждым регионом, кто не обеспечивает рост в рамках плановых доведенных заданий", - добавил Владимир Макей.

Министр также рассказал подробности о графике предстоящих международных контактов, который будет очень насыщенным до конца текущего года. Участие главы государства ожидается и в ряде важных международных мероприятий, которые будет принимать Беларусь. В их числе конференция ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Зарубежные поездки Александра Лукашенко в предстоящие месяцы планируются как по линии различных интеграционных структур (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС), так и на двустороннем уровне. Ближайший визит состоится в Узбекистан.-0-

Макей доложил Лукашенко о кандидатурах на пост посла Беларуси в России "Президенту доложены предложения по некоторым кандидатурам на должность посла Беларуси в России. Какие-то кандидатуры Президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами", - сказал министр.