Лукашенко одобрил проект соглашения о реадмиссии с Украиной

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии. Соответствующий указ глава государства подписал 20 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел.-0-