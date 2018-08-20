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Лукашенко одобрил проект соглашения о реадмиссии с Украиной

Президент 20.08.2018 | 13:05

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии. Соответствующий указ глава государства подписал 20 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел.-0-

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Лукашенко, проект, Украина
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