Вопрос о судействе в отношении Кушнира в Пхенчхане могут вынести на заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийского чемпиона Антона Кушнира сломали на Играх в Пхенчахне. Такое мнение высказал сегодня журналистам Президент Беларуси, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о выступлении Антона Кушнира на главных стартах четырехлетия и желании "всколыхнуть это болото", Александр Лукашенко рассказал, что определяется форум, где будет поднята данная проблема. "Скорее всего, это будет заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Надо им в глаза прямо сказать, что никому нет дела до атлетов. Спихивают один на одного, и плевать им на этих спортсменов. Собираются узкой кучкой и что-то там решают. Все забюрократизировано так, что трудно разобраться. Сломали олимпийского чемпиона Антона Кушнира. Уверен, если бы вышел он в финал, то был бы с медалью. Да и мы вторую медаль в мужской лыжной акробатике упустили. Не нужно было Станиславу Гладченко прыгать такую сложную программу, упрости свой прыжок - и на третьем месте", - отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, в ближайшее время состоится серьезный разговор с председателями наблюдательных советов и руководителей федераций зимних видов спорта по дальнейшему развитию и деятельности этих организаций.-0-