Лукашенко ориентирует глав районов действовать решительно, но без ломки и революций

3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует руководителей местной вертикали власти действовать решительно в осуществлении своих полномочий, но без ломки и революций. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня такое ощущение, я, конечно, проверю, прав я или нет, что мы своей системой власти несколько отстранили председателей райисполкомов от исполнения своих служебных обязанностей. Они считают, что вот сейчас губернатор что-то скажет - выполню. Не скажет - сижу и жду, - отметил Президент. - Никого не ждите! У вас есть район. Действуйте!"

"Работайте, живите честно. Вас каждый день люди видят. И действуйте, осуществляйте свои полномочия. Если вы правы, вы всегда реализуете свою правоту. Надо действовать - каждый на своем месте. Без ломки, без революций, по-человечески", - призвал белорусский лидер.

На семинаре-совещании, которое продолжалось около пяти часов, были детально рассмотрены практически все направления совершенствования и развития агропромышленного комплекса, роль науки в повышении эффективности аграрной отрасли. О конкретных направлениях работы в региональном и локальном масштабах рассказали главы регионов и руководители предприятий.

Поднимались как частные, практические вопросы в работе сельхозпроизводителей, так и более общие темы, как объединение предприятий, приобретение техники в лизинг, подготовка кадров, вопросы расчетов за сельхозпродукцию, финансирования и кредитования, процедур санации и банкротства, проведение мелиорации и селекционно-племенной работы.

Президент заверил, что в Беларуси будут и в дальнейшем поддерживать сельскохозяйственные организации, но средства будут выделяться только на перспективные проекты. "Деньги есть, но под окупаемый проект. Нужны твердые гарантии", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Завершая мероприятие, глава государства потребовал, чтобы по всем обозначенным на совещании вопросам впоследствии было и четкое исполнение данных поручений. "Все, о чем мы договорились, должно быть исполнено. Чтобы не возникло впечатление, что у Президента побывали, поговорили, получили поручения и забыли, - подчеркнул глава государства. - Все должно работать, крутиться и вертеться, и должен быть результат. Но его не будет без жесточайшей технологической и производственной дисциплины".-0-