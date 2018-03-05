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Лукашенко ориентирует местную власть на развитие экономики регионов

Президент 05.03.2018 | 12:04
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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5 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Местные органы власти должны особое внимание обращать на развитие экономики регионов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не будет производства, не будет занятости людей, не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты, - сказал Александр Лукашенко. - Вы думайте, как не просто сохранить производство, а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать этих убытков. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика - это важнейший вопрос".

В пример Президент привел ситуацию на сельскохозяйственных предприятиях. По его словам, многие из них до сих пор не развиваются так, как хотелось бы. С другой стороны, в Беларуси есть большое количество успешных производств. "Этот год определяющий, поэтому давайте организуем работу так, начиная с посевной кампании, чтобы каждый день прибавлять", - потребовал глава государства.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на работу с кадрами, в том числе и на частных предприятиях. "Да, пусть они занимаются производством. Вы только контролируйте заработную плату, чтобы она была там соответствующей, и права человека должны быть обеспечены: прежде всего работа, зарплата, школа, социальная сфера. Кадровый вопрос на территории района - это ваш вопрос, - подчеркнул Президент. - Никакого послабления за контролем руководителей предприятий, какой бы собственности они ни принадлежали - частной или государственной".

Глава государства также предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления. "Беларусь - особая страна, здесь привыкли к честности, порядочности и справедливости. И мы это всегда поддерживали с момента развала Советского Союза. Наши люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь только потому, что он во власти. Это недопустимо, и я от этой политики никогда не отойду", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подробно поинтересовался, как развиваются районы, в которых появятся новые руководители, какие проблемы существуют в этих регионах и найдены ли пути их решения. Президент поручил разобраться с проблемными предприятиями, проконтролировать запуск новых объектов и навести порядок в тех сферах, в которых есть упущения. Глава государства пообещал, что в течение года посетит ряд районов и проконтролирует, как исполняются его поручения.

"Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит. Власть должна быть в одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей. Поэтому власть есть власть, но никакого самодурства. Смотрите, чтобы на вас не обиделись люди, и не делайте того, из-за чего потом будет стыдно не только вам, но и вашим детям", - предупредил Александр Лукашенко.-0-

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Теги
власть, кадровая политика, Лукашенко, назначения
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