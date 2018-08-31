31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует проблемные предприятия на развитие импортозамещающих производств. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не успел вернуться, мне уже говорят, что в Орше холдинги будут организовывать, еще что-то. В общем, "ежа с жабой" хотят объединить. Не надо упражняться в этих холдингах, ничего там не спрячете. Если предприятие хромает, если его надо оживить, ориентируйтесь на импортозамещение", - подчеркнул Президент.

"Примеры есть хорошие. Возьмите Александра Шакутина (речь о холдинге "Салео", специализирующемся на выпуске гидравлики. - Прим. БЕЛТА). У нас с гидравликой всегда были проблемы. Он взялся за это, и худо-бедно мы имеем неплохую гидравлику. А это огромный пласт импортозамещения", - отметил белорусский лидер.

Глава государства также коснулся темы импортозамещения на примере Оршанского инструментального завода. Он отметил, что практически на каждом крупном машиностроительном предприятии, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, созданы и работают собственные инструментальные цеха. "Давайте крупный завод поднимем, там будем производить для всех", - отметил Президент.

"То есть эти (проблемные. - Прим. БЕЛТА) предприятия должны идти путем импортозамещения, чтобы мы не покупали все комплектующие изделия по импорту, а у себя максимум производили, - сказал глава государства. - Радуемся, что у нас есть свой трактор МТЗ, а давайте посмотрим, сколько там локализации в Беларуси, каков там удельный вес… Ладно металл - всегда будем покупать. А все остальное?"

Александр Лукашенко также считает, что предприятия лучше модернизировать и развивать импортозамещение на имеющейся производственной базе, нежели перепрофилировать. "Там остались люди, которые имеют понятие, что такое инструмент, шина и так далее… Лучше эту продукцию развивать потому, что там школа, там есть люди, и модернизацию легче осуществлять, чем полностью перепрофилировать производство. На это надо ориентироваться", - сказал глава государства.-0-