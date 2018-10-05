Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины

5 октября, Ивацевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, высказал предельно откровенные суждения о ситуации в белорусской армии, фактах дедовщины, а также единичных случаях гибели военнослужащих, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что порой престиж армии, воинской службы из-за тех или иных единичных негативных фактов опускают настолько, что люди начинают бояться армии. "Хорошая у нас армия, не без этих разного рода проблем, как в Печах были события. Это армия, это было всегда", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко по этому поводу высказал суждение о том, что армия изначально создана для войны и проведения учений. "А что бы было в Беларуси, если бы где-то погибли 25 белорусских граждан. Мы бы, наверное, на уши встали и гвалтом кричали. А ведь не бывает так, чтобы в воюющей армии не гибли люди", - провел параллели глава государства.

Президент обратил внимание, что факты гибели военнослужащих, к сожалению, случаются даже во время учений. Он привел в пример один факт времен Советского Союза из собственного опыта. Один из этапов того учения проводился в Витебской области. "На моих глазах. Шла стрельба. Как они говорили, снаряд надломился - не пошел по траектории - и попал в БТР. Восемь человек в нем было. Все погибли", - рассказал Александр Лукашенко. "Катастрофа. Не дай бог, но увы", - добавил он.

"Нам еще молиться надо за то, что Бог нас уберег и что мы в армии не несем таких потерь. Но это не оправдание событиям в Печах, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Противно то, что у нас есть, пусть и единичные, факты дедовщины. У меня внутри все переворачивается. Потому что, когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина".

"Для меня это (дедовщина. - Прим. БЕЛТА) вообще неприемлемо, как для человека, который служил. И даже потом, будучи офицером Советской армии, для меня это вообще было недопустимо. Поэтому я, как Президент, очень болезненно это воспринимаю. Дедовщина, когда издеваются над человеком, - это позор армии. Это мы будем выжигать каленым железом. Министру обороны и всем им я сказал об этом", - заявил глава государства.

Что касается фактов гибели военнослужащих, Президент с сожалением констатировал, что такое случается даже с опытными людьми. Где-то может подвести техника или парашют, как в одном из недавних случаев. "То, что мы теряем порой людей... Мы учимся, воюем, готовимся защищать Родину. Это недопустимо (гибель людей. - Прим. БЕЛТА), но, поверьте, это неизбежно в любой армии, - отметил белорусский лидер. - Армия есть армия. Это дело серьезное, дело нешуточное. Поэтому все должны понимать, что Родину должны защищать от мала до велика, и не только в армии. Но армия - дело серьезное, и там все может быть".

Александр Лукашенко при этом признал, что, возможно, его рассуждения на этот счет не очень популярны. "Знаю, сколько это вызовет сейчас шума, что я чуть ли не одобряю гибель. Я высказался определенно: не дай бог, когда гибнет человек, но, увы, бывает всякое. И то, что нам удалось уберечь своих ребят, военнослужащих, свою страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии, - это большое наше достижение", - подчеркнул глава государства. -0-