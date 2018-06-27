27 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком. Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается нашей встречи, я рад, что нам приходится регулярно встречаться. Вы меня держите в курсе дела всех вопросов, не только Сбербанка и филиала вашего, но и банковского дела в целом, поскольку приходится немного глубже изучать некоторые материалы. В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики - $4 млрд это приличные объемы", - сказал глава государства.

Герман Греф и Александр Лукашенко

Александр Лукашенко предложил обсудить все вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе проблемные, если таковые существуют. "А в общем-то на фоне того, что происходит в соседних даже наших странах, я доволен тем, что у нас со Сбербанком хорошие отношения. Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения", - отметил белорусский лидер.

Во время встречи

В свою очередь Герман Греф поблагодарил за возможность регулярных встреч. "Я сегодня приехал не с проблемами, а с предложениями. Есть целый ряд идей, что мы можем сделать", - сказал он.-0-

Герман Греф