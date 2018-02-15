Лукашенко отмечает качественное улучшение отношений с Сербией в последние годы

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с национальным праздником - Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовлетворением отмечаю, что в последние годы отношения между братскими Беларусью и Сербией качественно улучшились и приобрели более глубокое содержание, появились примеры успешного сотрудничества и новые инициативы", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что продолжение скоординированной и результативной работы по осуществлению белорусско-сербских проектов в различных отраслях будет способствовать укреплению экономической безопасности обеих стран и процветанию двух народов.-0-