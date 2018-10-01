Лукашенко отмечает наличие существенного потенциала в белорусско-кипрских отношениях

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что белорусско-кипрские отношения имеют существенный потенциал, эффективное использование которого полностью соответствует интересам наших народов", - говорится в поздравлении.-0-