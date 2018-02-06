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"Стесняться старого нечего" - Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны
Финансирование, закупки и медстрахование - урегулированы первоочередные вопросы подготовки II Европейских игр
Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в госинвестпрограмму на 2018 год
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Более 812 тыс. граждан включены в списки избирателей на местных выборах в Могилевской области
Учения на объектах с круглосуточным пребыванием людей проведут в Витебской области
Более 200 домов планируется капитально отремонтировать в Минске в 2018 году
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Индекс Dow Jones показал рекордное в истории падение
Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России
При крушении вертолета у берегов Тайваня 6 человек пропали без вести
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ФОТОФАКТ: Юбилейная выставка Леонида Щемелева открылась в Национальном художественном музее
Depeche Mode выступит в Минске 13 февраля
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Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане могут быть отменены из-за мороза
Капитан ХК "Динамо-Минск" Владимир Денисов выведен из списка травмированных
Солигорский "Шахтер" сыграл вничью с сербским клубом "Чукарички", брестское "Динамо" уступило одесскому "Черноморцу"
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Ученые утверждают, что в борьбе с облысением поможет жареный картофель
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Лукашенко обновил руководство центральных СМИ
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СМИ следует быть более активными в социальных сетях - Рыженков
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Культура
Морозная погода будет в Беларуси на этой неделе
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Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 12 февраля в связи с проведением местных выборов
13:05
Общество
Игорь Луцкий согласован на должность гендиректора телеканала СТВ
12:54
Президент
Дмитрий Жук назначен главным редактором газеты "СБ. Беларусь сегодня"
12:54
Президент
Иван Эйсмонт назначен председателем Белтелерадиокомпании
12:54
Президент
Лукашенко обновил руководство центральных СМИ
12:51
Президент
КНДР отправит на церемонию открытия Олимпийских игр 280 человек
12:41
Спорт
В Брестской области в 2018 году планируется трудоустроить около 20 тыс. человек
12:35
Регионы
Экипаж МКС устроил турнир по бадминтону в условиях невесомости
12:32
Калейдоскоп
Развитие цифровой экономики Союзного государства обсудят 8-9 февраля в Москве
12:30
Экономика
Немаркированный элитный алкоголь на Br7 тыс. изъяли в Витебске
12:24
Происшествия
В отношении Шумилинского райагросервиса введена процедура санации до декабря 2020 года
12:20
Регионы
В Брестской области выявлены самовольные постройки у водоемов
12:15
Регионы
В Москве расследуют убийство двух строителей, предположительно граждан Беларуси
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Коэффициенты к арендной плате за участки в Минске снижены для отдельных категорий плательщиков
12:08
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Более 812 тыс. граждан включены в списки избирателей на местных выборах в Могилевской области
11:48
Регионы
Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России
11:47
В мире
Минтранс вынес на общественное обсуждение НПА по вопросам проезда по платным дорогам
11:41
Общество
Минск в 2017 году украсили 11 скульптурных композиций
11:40
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"Умные" очки от Intel выглядят совсем как простые очки для зрения
11:39
Технологии
До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля
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Новости рубрики Президент
Игорь Луцкий согласован на должность гендиректора телеканала СТВ
12:54
Дмитрий Жук назначен главным редактором газеты "СБ. Беларусь сегодня"
12:54
Иван Эйсмонт назначен председателем Белтелерадиокомпании
12:54
Лукашенко обновил руководство центральных СМИ
12:51
Лукашенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием Президентом Кипра
Вчера 11:39
Президент Беларуси: с именем Щемелева связаны значительные достижения белорусской школы живописи
Вчера 10:32
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества со Шри-Ланкой
4 февраля, 09:08
Обновлен состав Совета безопасности Беларуси
3 февраля, 09:50
Государственная аграрная политика совершенствуется в Беларуси - указ
2 февраля, 17:05
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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". БелКТА и НЭП
Команда Президента Беларуси победила ветеранов хоккея Швейцарии
До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля
Белорусский Славгород вошел в мировой топ-5 по осадкам
Онлайн-конференция по декларированию доходов граждан пройдет на сайте БЕЛТА 7 февраля
Двое мужчин провалились под лед на Свислочи в Минске
"Аэрофлот" отменил 6 февраля вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно
Закон о персональных данных планируется подготовить в 2018 году
Посольство Франции в Беларуси предостерегает от обращений в псевдовизовые центры
Главы министерств проведут в феврале выездные приемы граждан
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"Могилевхимволокно" начнет выпуск современного полиэфирного волокна в июле
Туровский молочный комбинат запустил новые линии по производству полутвердых и мягких сыров
Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Чашникской межрайонной базы
Новый азотный комплекс планируется построить на "Гродно Азот"
Беларусбанку в 2018 году компенсируют потери от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату
Ружанская мебельная фабрика возобновит работу в феврале
Правительство предоставит Белагропромбанку и Беларусбанку гарантии по кредитам 4 предприятий Витебской области
Оршанский хлебозавод в 2018 году в 1,5 раза увеличит выпуск подовых хлебов
БМЗ почти в пять раз увеличил прибыль от реализации продукции в 2017 году
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В Беларуси снижается число осужденных за наркопреступления
Число несовершеннолетних, осужденных за наркопреступления с целью сбыта уменьшилось.
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Политика
Беларусь придает большое значение развитию конструктивных отношений со Швейцарией - Андрейченко
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Лаоса имеет потенциал для развития - посол
Участие в региональном форуме национальных координаторов по ЦУР в Минске подтвердили 25 государств
Экономика
Нацбанк опубликовал карту основных задач и стратегических инициатив на 2018 год
Развитие цифровой экономики Союзного государства обсудят 8-9 февраля в Москве
Русый ориентирует Минсельхозпрод на производство продукции с высокой добавленной стоимостью
Происшествия
Двое мужчин провалились под лед на Свислочи в Минске
Немаркированный элитный алкоголь на Br7 тыс. изъяли в Витебске
В Москве расследуют убийство двух строителей, предположительно граждан Беларуси
Общество
Электронные ярмарки вакансий планируется проводить в Беларуси
Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 12 февраля в связи с проведением местных выборов
Минтранс вынес на общественное обсуждение НПА по вопросам проезда по платным дорогам
Регионы
В Брестской области в 2018 году планируется трудоустроить около 20 тыс. человек
В отношении Шумилинского райагросервиса введена процедура санации до декабря 2020 года
В Брестской области выявлены самовольные постройки у водоемов
Эксперты
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Мнения
Юрий Бондарь
Презентовать белорусскую культуру в мире необходимо в новой форме
Мнения
Вадим Ипатов
Закон об информации необходимо совершенствовать
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IT-технологии должны активнее внедряться в систему здравоохранения
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Леонид Анфимов
Реорганизация АПК придала мощный импульс развитию сельхозпроизводства Витебской области
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Владимир Кравцов
Комплексный подход к улучшению условий бизнеса поспособствует созданию новых рабочих мест
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С прилавков исчезнут "сметанка", "творожочек" и "маслице"
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Карточки для интернет-шоппинга, блокчейн и онлайн-кредиты - чем белорусские банки порадуют в 2018 году
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В творчестве никогда не позволяю закрыть глаза даже на мелочи
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Восхищаюсь героизмом белорусского народа и его вкладом в мировую историю
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Интервью
Валерий Вакульчик
Об успехах в борьбе с коррупцией, разоблачении шпионов и уникальной системе правительственной связи
Интервью
Андрей Швед
В Беларуси развивается уникальная система судебной экспертизы
Колумнисты. Все
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Не надо плакаться "житие мое"...
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В запасе год: выбираем свой статус
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Откушу себе палец...?
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Один – больше ста тысяч?
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Юлия Дыленок
Doing Business: поспешай не торопясь
Мнения
Юрий Бондарь
Презентовать белорусскую культуру в мире необходимо в новой форме
Мнения
Вадим Ипатов
Закон об информации необходимо совершенствовать
Интервью
Карлос Ларреа Давила
Восхищаюсь героизмом белорусского народа и его вкладом в мировую историю
Интервью
Гюнешь Абасова
В творчестве никогда не позволяю закрыть глаза даже на мелочи
Интервью
Лариса Истомова
Общество стало более информированным в вопросах трудовой миграции
Спорт
Комиссия МОК заявила о новых российских спортсменах, связанных с допингом
КНДР отправит на церемонию открытия Олимпийских игр 280 человек
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане могут быть отменены из-за мороза
Технологии
Big Data и инновационные сервисы для бизнеса: компания "Деловая сеть" обозначила стратегические приоритеты
"Умные" очки от Intel выглядят совсем как простые очки для зрения
У iPhone X обнаружили новый дефект
Культура
Бондарь: необходимо создать эффективную систему сохранения объектов историко-культурного наследия
Бондарь: проблема привлечения и закрепления молодых кадров в сфере культуры остается актуальной
Бондарь: учреждениям культуры нужно научиться зарабатывать
В мире
Индекс Dow Jones показал рекордное в истории падение
Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России
Полиция Китая оштрафовала двух мужчин, которые на спор сожгли свои деньги
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Вышел тизер-трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности"
Экипаж МКС устроил турнир по бадминтону в условиях невесомости
У геймера из Китая отнялись ноги после 20 часов игры
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Андрей Ковалевский
7 февраля, 11:00
Декларирование доходов граждан
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Лидия Ермошина
22 января
Местные выборы-2018
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Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Онлайн-конференция
Наталия Долгова
29 ноября
Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
22 ноября
Финансовый рынок Беларуси: возможности для частного инвестора
Все брифинги
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Брифинг
Лилия Ананич
10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
Все круглые столы
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач
5 февраля
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Пресс-конференция
Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец
2 февраля
Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний
Пресс-конференция
Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов
26 января
Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре"
Пресс-конференция
Игорь Гончарик,
Юлия Сагайдак,
Игорь Кириленков,
Алла Королюк
15 января
Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы
Пресс-конференция
Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
21 декабря
Настоящее и будущее белорусской энергетики
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский
7 февраля, 11:00
Декларирование доходов граждан
Пресс-конференция
Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач
5 февраля
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Пресс-конференция
Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец
2 февраля
Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний
Пресс-конференция
Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов
26 января
Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре"
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
"Магазинные торты я не ем!"
Характер на кончиках пальцев
Поручись за меня
На сайт
Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
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