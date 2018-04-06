6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную роль миссий наблюдателей от СНГ на выборных процессах. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о роли миссий наблюдателей от СНГ, глава государства отметил, что Беларусь всегда выступала за объективность в оценке выборных процессов и указывала на высокую политизацию работы европейских коллег. "Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативное мнение, бороться с монополией западных экспертов, всегда выносящих свои суждения еще до голосования", - заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому мы видим положительную роль миссий наблюдателей от Содружества и поддерживаем их активную деятельность. Кстати, это одно из важнейших неоспоримых направлений деятельности СНГ, полезных для всех", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами. "Россияне проголосовали за динамичное экономическое и социальное развитие страны. Рассчитываем на сохранение лидирующей позиции России в деятельности нашего Содружества", - сказал глава государства.

Он также отметил, что через несколько дней - 11 апреля - состоятся президентские выборы в дружественном Азербайджане. "Убежден, что азербайджанский народ, как и российский народ, сделает правильный выбор в пользу укрепления и процветания своего государства. Мы верим в дальнейшее развитие отношений с этой дружественной страной как в двустороннем, так и многостороннем формате", - заявил белорусский лидер.-0-