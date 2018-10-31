31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает рост сторонников идеи запуска нового международного переговорного процесса. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле прошлого года белорусская сторона предложила идею нового Хельсинкского процесса. "Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения. Некоторые намекали на то, что и не дело это Беларуси. Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности, которая, кстати, не работает. Хочу подчеркнуть: мы никогда не предлагали ничего перечеркивать. А сегодня замечаем, что количество сторонников этой идеи растет", - сказал Президент.

"Наша страна исходит из того, что в условиях, когда эта система дает сбой (а ведь она не позволила предотвратить кровавые конфликты в Европе, например в Югославии и Украине), нужно принимать меры, чтобы восстановить ее эффективную работу, - отметил Александр Лукашенко. - Или заменить, если не получится восстановить. Но для этого нужен диалог всех заинтересованных".

По его словам, белорусское государство выступает за инклюзивный диалог, даже если нет гарантии того, что он завершится конкретным результатом. "Мы не претендуем на монополию этой инициативы. Понимаем, что ее реализация зависит от согласия многих, в первую очередь ключевых, игроков. Но в современных условиях, когда великие державы не могут договориться, важную роль могут и должны сыграть другие страны", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что такой диалог будет значительно отличаться от того, который был в рамках Хельсинкского процесса. "Хельсинки-2", скорее, метафора для обозначения сути нового процесса - поиска современных путей и способов уйти от опасности большого конфликта. Решения по выходу из кризиса не должны повторять рецепты холодной войны, но сегодня в Европе нет единого мнения о том, как должна быть устроена обновленная система безопасности", - констатировал глава государства.

Тем не менее Президент считает, что, несмотря на отсутствие политических предпосылок для запуска нового переговорного процесса, необходимо искать возможности для проработки его основы, пусть для начала на экспертном уровне, а затем и основными игроками.-0-