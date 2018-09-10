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Лукашенко отмечает уверенное развитие космической отрасли в Беларуси

Президент 10.09.2018 | 11:05
Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко
Международный космический форум в Минске Новости темы Международный космический форум в Минске
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко с участниками конгресса - Петром Климуком, Владимиром Коваленком и Бонни Данбар
Александр Лукашенко с участниками конгресса - Петром Климуком, Владимиром Коваленком и Бонни Данбар

Совместно с российскими коллегами белорусские специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. Планируют сотрудничество по международной программе "Сириус".

"Беларусь является полноправными активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях. Если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивлений, разговоров, это была новая тема для Беларуси. Но тем не менее мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствовало тому, что Беларусь встала в ряд высокоразвитых, цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика - это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета", - сказал Президент.

По его мнению, в стране не ошиблись, решив заниматься развитием этой отрасли, ведь сегодня во всем мире объединяют усилия в освоении космоса. "И это является движущей силой научно-технического прогресса. Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик", - убежден глава государства.

Александр Лукашенко и Олег Новицкий
Александр Лукашенко и Олег Новицкий

Александр Лукашенко отметил, что человек веками стремился к звездам, а преодолел земное притяжение 57 лет назад. По меркам развития цивилизаций - совсем недавно. "Но успехи, которых добились специалисты этой отрасли, впечатляют, - добавил Президент. - Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и наша Беларусь. 565 человек приняли участие в полетах. Более тысячи спутников вращаются вокруг нашей планеты. Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена и белорусских ученых и космонавтов".

Ветераны орбитальных полетов Петр Климук и Владимир Коваленок, участник последних экспедиций на Международной космической станции Олег Новицкий родом из Беларуси. Белорусские корни и у космонавта Олега Артемьева, который сейчас находится на орбитальной станции.

Глава государства признался, что лично очень ждал этого мероприятия. В Беларуси к нему готовились очень серьезно. "Направляясь к вам на это большое собрание, я подумал, что еще, наверное, никогда не только в этом зале, но и в Минске не было столько героев. Позвольте мне от имени белорусского народа приветствовать на этом конгрессе вас, людей героических, совершивших подвиги в жизни, ученых, которые обеспечивали эти полеты и занимались развитием космической науки", - сказал Александр Лукашенко.

"Мне бы очень хотелось, чтобы из Минска, многострадального города-героя, который видел все в своей жизни и которому почти тысячу лет, вы уехали в хорошем настроении. И чтобы этот конгресс, наш город придали дополнительный импульс вашим личным свершениям, тем организациям, в которых вы работаете", - пожелал белорусский лидер.-0-

Владимир Коваленок и Петр Климук
Владимир Коваленок и Петр Климук

Олег Новицкий
Олег Новицкий

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"Яркий пример эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космоса - это Международная космическая станция", - сказал Александр Лукашенко.

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"Убежден, что именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: белорусские космонавты - олицетворение народаЛукашенко: белорусские космонавты - олицетворение народа
Глава государства отметил, что зарубежные гости, приехавшие в Беларусь на международный конгресс, могут узнать страну и ее народ, просто пообщавшись с ее известными космонавтами.

Лукашенко подарили картину космонавта Алексея ЛеоноваЛукашенко подарили картину космонавта Алексея Леонова
Подарок главе государства от имени всех участников конгресса вручил белорусский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.

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"Я и мои коллеги, Владимир Коваленок и Олег Новицкий, гордимся, что родились и выросли на белорусской земле, гордимся своей принадлежностью к белорусскому народу и очень рады, что очередная встреча космонавтов и астронавтов проходит именно на нашей родине", - сказал Петр Климук.

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"Я надеюсь, в 2020 году, если все будет хорошо. Будет назначен экипаж, и к этому времени будем на орбите", - сказал Олег Новицкий.

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"Мы хотим выразить благодарность за все, что происходит здесь, в Беларуси. Мы рады возможности обменяться опытом и знаниями между профессионалами в этой сфере", - подчеркнула Бонни Данбар.

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Теги
космос, Лукашенко, Минск, форумы
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