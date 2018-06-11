Лукашенко отмечает высокий уровень устойчивого стратегического партнерства с Азербайджаном

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко констатировал, что белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства.
"Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности", - говорится в поздравлении.
Глава государства убежден, что отношения между Беларусью и Азербайджаном, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо народов обеих стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.994 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.19 BYN
|3.205 BYN