Лукашенко отмечает высокую и ответственную роль представителей творческих профессий в жизни страны

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Роль представителей творческих профессий в жизни страны высока и ответственна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с творческой молодежью, которая проходит в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все, что связано с искусством, всегда субъективно, а творческие люди чувствительны и ранимы. Поэтому чаще наблюдаю за вами со стороны и не спешу давать оценку. Но это не значит, что не жду от представителей творческих профессий высоких результатов. Ваша роль в жизни страны высока и ответственна. Может, даже больше, чем вы сами это осознаете", - отметил Александр Лукашенко.

По мнению Президента, сегодняшнее мероприятие - уникальное событие, так как с молодыми творческими людьми, особенно в формате откровенного разговора, ему удается видеться нечасто. "И со стороны может показаться, что культуре, в связи с этим и искусству государство уделяет меньше внимания, чем другим сферам деятельности. Сразу скажу, это не так. Сделано для вас многое, а что касается того, чтобы человек мог творить, - для вас сделано все", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у молодежи есть, где проявить себя и продемонстрировать свои способности, созданы президентские фонды для поддержки самых одаренных и талантливых. "Остальное - в ваших руках", - заметил он.

"Встречи с молодежью для меня очень ценны. Они дают возможность увидеть будущее нашего государства. Вам его создавать, совершенствовать и оберегать. Вашими устремлениями, мечтами и, уверен, добрыми делами Беларусь будет жить завтра, - заявил Президент. - Где бы вы ни проявили себя - в литературе, академическом искусстве, кино, на телевидении, эстраде, в танце - вы будете дарить людям настроение, эмоционально обогащать их и, главное, формировать духовный каркас нации".

Глава государства уверен, что это достойный и ответственный путь - вести мир за собой, возвышая души и воспитывая в людях чувство прекрасного. "Важно не свернуть на дорогу легкой славы и бездумного подражания", - предостерег Александр Лукашенко.-0-