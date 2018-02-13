13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает заслуги правоохранителей, но не считает обстановку в целом благоприятной. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
"Второй важнейший вопрос в повестке заседания - обеспечение правопорядка и защиты граждан. Это все то, во имя чего мы живем и во имя чего существует вся наша власть, - отметил Президент. - В стране удается многое сделать для безопасности людей. Защите общества и каждого человека в Беларуси всегда придается первостепенное значение. Мы по праву гордимся, что Беларусь у нас относительно спокойная и безопасная страна".
"Сегодня отчетливо прослеживаются тенденции снижения преступности. За последние десять с небольшим лет вдвое снизился уровень криминализации общества. Уменьшилось количество пострадавших из-за преступных посягательств, а также число дорожно-транспортных происшествий. Втрое меньше садится за руль нетрезвых водителей, сокращается количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Президент.
Он отметил важность того, что неуклонно повышается раскрываемость преступлений. Все реже в оперативных сводках фигурируют подростки. Улучшилась обстановка на улицах городов и в сельской местности. Достаточно эффективно работает система по выявлению и пресечению коррупции. "Как я уже говорил, особенно эффективны здесь органы комитета государственной безопасности, другим надо подтягиваться до этого уровня", - заметил глава государства.
При этом, подчеркнул Президент, успокаиваться ни в коем случае нельзя, обстановка еще очень далека от благоприятной.
"В год совершается более 86 тыс. преступлений и около 3 тыс. ДТП. Ежегодно от этого гибнет около тысячи человек, это очень много, - продолжил Александр Лукашенко. - Причем в прошедшем году, несмотря на снижение количества ДТП, число погибших на дорогах практически не изменилось, а детей - даже увеличилось".
Вызывает тревогу рост домашнего насилия, преступности в быту, в отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием интернета. "Надо разобраться в эффективности работы МВД в данной сфере, - потребовал глава государства. - Помимо этого, правоохранители бодро рапортуют, что, дескать, не за горами победа над наркоманией. Однако на границе задерживаются тонны наркотиков, при этом подавляющее число уголовных дел возбуждается за десятые и сотые доли граммов. Наказывают всякую мелочь, а почему не ловят крупных наркоторговцев?"
И в дополнение ко всему - из года в год увеличивается число погибших от отравлений суррогатами алкоголя. Президент хотел бы услышать, какие меры предпринимаются для предупреждения и пресечения попадания фальсифицированного алкоголя на внутренний рынок. По его мнению, "эту борьбу надо приравнивать к борьбе с самой страшной заразой и отравой".
Александр Лукашенко заметил, что в последнее время "все социологические опросы сигнализируют, что общество на первое место ставит проблему алкоголизма".
От генерального прокурора и министра внутренних дел глава государства ждет на следующем заседании Совбеза конкретных предложений по эффективному решению возложенных на ведомства задач в нынешнем году. "Спокойно жить вам в этом году я не дам. Если только самоуспокоился, а такие поползновения (не тенденция) самоуспокоенности есть, и если это произойдет - будем пожинать печальные плоды", - уверен Александр Лукашенко.
Президент поинтересовался, каким образом будет совершенствоваться профилактическая работа, как будет обеспечиваться дальнейшее снижение алкоголизации, уровня домашнего насилия, а также общее повышение правосознания граждан. "Мы не можем допустить, чтобы какой-то бандюган издевался над детьми в семье и над женщиной. Не можем! Этому должен быть положен конец!" - потребовал Александр Лукашенко.-0-
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