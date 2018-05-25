Лукашенко: отношения между Беларусью и Иорданией имеют большой потенциал для успешного развития

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что политические и торгово-экономические отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития", - говорится в поздравлении.-0-
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